POL-KR: Inrath - alkoholisierte Radfahrerin kommt zu Fall - anschließend eine Schlägerei mit mehreren Verletzten

In der Nacht von Freitag (19. Juni 2020) auf Samstag (20. Juni 2020) ist eine 17-jährige leicht alkoholisierte Radfahrerin auf der Inrather Straße zu Fall gekommen. Im Anschluss entwickelte sich daraus eine Schlägerei mit insgesamt fünf Beteiligten, die sich auf die Straße verlagerte.

Gegen 01:05 Uhr fuhr eine 17-jährige Radfahrerin in Begleitung von zwei weiteren befreundeten Radfahrern den Radweg der Inrather Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe eines am Straßenrand geparkten Auto, kam sie ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Die 52-jährige Halterin des Auto und ihr 31-jähriger Sohn, hatten ein Geräusch gehört und kamen aus ihrer Wohnung hinzu. Da die Halterin und ihr Sohn einen Schaden am Auto befürchteten, wollten sie eine Weiterfahrt der 17-jährigen Krefelderin und ihrer Begleiter (eine 18 -jährige Krefelderin und ein 20-jähriger Krefelder) verhindern. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei zwischen allen Beteiligten, die sich auf die Straße verlagerte. Erst durch die hinzugerufenen Polizeibeamten wurden diese getrennt. Bis auf die 17-jährige wurden dabei alle leicht verletzt. Die Begleiter der 17-jährigen und der Sohn der Autohalterin waren leicht alkoholisiert. Die Radfahrerin war aufgrund ihres Sturzes leicht verletzt. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Schaden am Auto konnte bisher nicht festgestellt werden, die Ermittlungen dauern an. (283)

