POL-DH: --- Alkoholisiert Unfall in Lembruch verursacht - Verkehrsunfall nach Streit in Ehrenburg - Schüler bei einem Unfall in Weyhe verletzt

Lembruch - Transporter verunfallt

Gegen 16.10 Uhr am gestrigen Mittwoch verunfallte ein Transporter auf der Wagenfelder Straße. Der 34-jährige Fahrer hatte zunächst während der Fahrt die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war nach rechts von der Straße abgekommen und hatte einen Baum touchiert. Anschließend stieß er gegen einen weiteren Baum und kam im Graben zum Stehen. Der Grund für den Kontrollverlust war vermutlich die Alkoholisierung des 34-jährigen Fahrers. Eine Überprüfung ergab einen Atemalkoholwert von 1,8 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Aufgrund seiner Verletzungen musste der 34-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Sein Fahrzeug musste aus dem Graben geborgen und dann abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf ca. 15000 Euro beziffert.

Ehrenburg - Beziehungsstreit endet im Verkehrsunfall

In der Nacht gegen 00.20 Uhr endete ein verbaler Beziehungsstreit in einem Verkehrsunfall auf der Hauptstraße in Ehrenburg. Zunächst waren ein 23-Jähriger und ein 20-Jähriger in einen verbalen Streit verwickelt. Als der 23-Jährige sich in seinen Pkw setzte und wegfuhr, folgte ihm der 20-Jährige und wollte ihn nochmal zur Rede stellen. Als der 23-Jährige einen vorausfahrenden Pkw überholen wollte, kam es zum Zusammenstoß der drei Fahrzeuge. Der 20-Jährige stieg aus und bedrohte den 23-Jährigen kurz, stieg wieder in seinen Pkw und fuhr davon. Er konnte nach kurzer Fahndung durch die Polizei angehalten werden. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen des Streits und auch zu dem Verkehrsunfall laufen. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

Stuhr - Einbruch in Baucontainer

In dem Zeitraum Dienstagnachmittag, 16:30 Uhr, bis Mittwochmorgen, 7 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt in einen Baucontainer in der Carl-Zeiss-Straße in Stuhr-Brinkum. Für den Zutritt nahm er diverse vor Ort befindlichen Utensilien zur Hilfe. Aus dem Container wurden schließlich 12 Dosen Energy-Drink entwendet. Anschließend verließ der Täter den Tatort.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Mittwochmorgen kam es auf der Bremer Straße in Brinkum-Nord zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw. Die Beteiligten befuhren hintereinander die Bremer Straße in Richtung Brinkum und warteten rotlichtbedingt auf der Rechtsabbiegerspur zur Carl-Zeiss-Straße. Eine 44-jährige Passat-Fahrerin stand hinterer Stelle. Als sie die Fahrzeuge auf der Rechtsabbiegerspur neben ihr anfahren sah, fuhr sie ebenfalls an. Dabei fuhr sie auf den vor ihr noch stehenden VW Golf auf, welcher durch den Aufprall auf den davorstehenden Mazda auffuhr. Die Fahrerin des VW Golf wurde bei dem Aufprall leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2600 Euro.

Weyhe - Radfahrer leicht verletzt

In der Hauptstraße in Leeste ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 07.45 Uhr ein Zusammenstoß eines Radfahrers mit einem Pkw. Zwei elfjährige Schüler befuhren nebeneinander den Radweg an der Hauptstraße Richtung Leeste. Als die Lenker der beiden Fahrräder sich verkeilten, versuchte einer die Blockade zu lösen und fuhr nach rechts auf die Fahrbahn. Dort kollidierte er mit einem Pkw. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht. Der Sachschaden beträgt ca. 2000 Euro.

