POL-DH: --- Radfahrerin kollidiert in Weyhe mit Fahrertür - Unfallflucht in Baustelle in Bassum - Belästigung am ZOB in Sulingen

Weyhe - Radfahrerin kollidiert mit Fahrertür

Dooring-Unfall (so werden Verkehrsunfälle genannt, bei denen Autofahrende durch das unbedachte Öffnen der Autotür Radfahrende zum Sturz bringen).

Am Dienstagnachmittag um 14:20 Uhr befuhr eine 20-Jährige mit ihrem Fahrrad die Straße Am Kuhzaun in Kirchweyhe. Sie beabsichtigte an am Straßenrand geparkten Pkw vorbeizufahren, als eine Pkw-Fahrerin plötzlich die Fahrertür öffnete. Das Vorderrad des Fahrrades kollidierte mit der Fahrertür und die Radfahrerin stürzte. Zum Glück wurde die 20-Jährige nur leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Bassum - Unfallflucht in Baustelle

In einer Baustelle in der Osterbinder Straße touchierte gestern gegen 13.30 Uhr eine 82-jährige Pkw-Fahrerin mit dem Außenspiegel ihres PKW ein Baustellenschild. Ein nachfolgender Pkw wurde durch das umherfliegende Schild beschädigt. Die 82-Jährige setzte Ihre Fahrt unbeirrt fort, konnte aber wenig später in Bassum angetroffen werden. Der gesamte Schaden beträgt ca. 4500 Euro. Gegen die Fahrerin wurde ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Marl - Verkehrsunfall

Einen Moment unaufmerksam war gestern gegen 14.00 Uhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin und verursachte dadurch einen Auffahrunfall. Die 19-Jährige fuhr auf der Osnabrücker Straße in Richtung Diepholz hinter einem Lkw her. Als dieser verkehrsbedingt wegen haltender Pkw abbremsen und anhalten musste, erkannte sie die Situation zu spät und fuhr auf. Dabei verletzte sich die 19-Jährige leicht. Der Schaden an den Fahrzeugen wird zusammen auf ca. 5000 Euro beziffert.

Sulingen - Belästigung am ZOB

Am Dienstag gegen 14:15 Uhr saß eine 16-Jährige auf einer Bank am ZOB Sulingen, als drei Jugendliche sich neben sie setzten. Einer von ihnen legte seinen Arm um die junge Frau und fragte nach ihrer Adresse und Telefonnummer. Als die 16-Jährige sich dieses Verhalten verbat, hielt einer der Jugendlichen sie am Arm fest und versuchte das Handy der jungen Frau aus deren Umhängetasche zu nehmen. Die Jugendliche rief um Hilfe und riss sich los. Anschließend zeigte sie den Sachverhalt bei der naheliegenden Polizeidienststelle an. Die Polizei konnte kurze Zeit später drei Jugendliche im Alter von 13 bis 15 Jahren am ZOB antreffen. Diese stritten den von der 16-Jährigen geschilderten Sachverhalt ab. Nach bisherigen Ermittlungen soll sich auf dem ZOB eine weitere junge Frau / Jugendliche mit einem Geigenkasten aufgehalten haben, die den Vorfall beobachtet haben dürfte und möglicherweise auch selbst von den drei männlichen Jugendlichen belästigt wurde. Zeugen des Vorfalles, insbesondere die junge Frau mit dem Geigenkasten werden gebeten, sich bei der Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, zu melden.

Ehrenburg - Verkehrsunfall mit Verletzten

Leicht verletzt wurde am gestrigen Nachmittag gegen 15:50 Uhr ein 33-jähriger Mann aus Twistringen bei einem Verkehrsunfall in Ehrenburg. Mit seinem Transporter war der Mann auf der Kreisstraße 1 von Schmalförden in Richtung Ehrenburg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kam letztlich auf einem angrenzenden Acker zum Stehen, der Fahrer verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte den 33-jährigen in ein Krankenhaus. Der Transporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

