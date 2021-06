Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Gasaustritt nach Baggerarbeiten in Stuhr ---

Diepholz (ots)

Bei Baggerarbeiten wurde heute Mittag gegen 12.30 Uhr in Stuhr- Brinkum, Neuenstraße / Nordstraße, eine Gasleitung versehentlich getroffen. Die Gasleitung wurde beschädigt und Gas strömte ungehindert aus. Die sofort alarmierten Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei sperrten den Bereich weiträumig ab und rieten den direkten Anwohnern in ihren Häusern zu bleiben. Eine weiträumige Evakuierung war nach ersten Überprüfungen und Messungen nicht erforderlich. Der benachrichtigte Versorger erschien mit mehreren Entstörungskräften und unterbrach den Gasaustritt. Anschließend wird das Leck in der Gasleitung abgedichtet. Die Absperrungen wurden gegen 14.30 Uhr wieder aufgehoben und auch die Anwohner konnten sich danach wieder frei bewegen.

