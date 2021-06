Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Kind bei Unfall in Syke schwer verletzt - Verkehrsunfälle in Stuhr und Rehden ---

Diepholz (ots)

Barnstorf - Verkehrsunfall

Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin wurde gestern gegen 05.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Barnstorf leicht verletzt. Ein 58-jähriger Fahrer eines Pkw wollte aus der Brinkstraße nach links auf die Schlingstraße einbiegen. Dabei übersah er die 42-Jährige und es kam zum Unfall. Die 42-jährige Fahrerin wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von zusammen 7000 Euro.

Rehden - Verkehrsunfall

An der Kreuzung Düversbrucher Straße / Wetscher Torfweg wurde gestern gegen 12.05 Uhr ein Pkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 22-jährige Fahrer eines Pkw hatte an der Kreuzung einen 38-jährigen Fahrer eines Mercedes Vito übersehen und es kam zum Verkehrsunfall. Der 22-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der gesamte Schaden wird auf 16500 Euro beziffert.

Sulingen - Sachbeschädigung an PKW

In der Nacht von Sonntag auf Montag dieser Woche zerkratzte ein bislang Unbekannter in Sulingen, Lange Straße, zwei abgestellte PKW. Es entstand ein Schaden von ca. 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sulingen, Tel. 04271 / 9490, entgegen.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Montagabend gegen 18:50 Uhr kam es in der Bremer Straße in Stuhr-Brinkum zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw. Eine 26-Jährige aus Bordesholm sowie ein 29-jähriger Bremer befuhren die Bremer Straße in Richtung Bremen. Die Bordesholmerin bremste ihren VW Passat mehrfach ohne Grund ab und beschleunigte anschließend. Der Bremer fuhr sodann mit seinem Audi Q7 auf die Höhe des Passats und zeigte der Fahrerin den Mittelfinger. Schließlich scherte der Audi-Fahrer wieder hinter dem Passat an. Vor einer grün anzeigenden Ampel bremste die Bordesholmerin ab. Der Bremer bemerkte dies zu spät und fuhr unvermittelt auf den Passat auf. Der Sachschaden beträgt ca. 6000 Euro. Verletzt wurde keiner.

Syke-Heiligenfelde - Kind schwer verletzt

Am Montagnachmittag um kurz nach 15.00 Uhr wollte der Fahrer eines Entsorgungsfahrzeugs von der Clueser Straße nach links in die Straße "Am alten Schützenplatz" abbiegen. Dabei übersah der 37-jährige AWG-Fahrer ein 9-jähriges Mädchen aus Heiligenfelde, die mit ihrem Roller auf dem Fußweg fuhr und in dem Moment den Einmündungsbereich überquerte. Durch den Zusammenstoß wurde das Mädchen schwer am Bein verletzt und musste durch einen Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

