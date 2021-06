Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Glückliche Vermisstensuche in Weyhe ---

Diepholz (ots)

Am heutigen Montag gegen 14.00 Uhr meldeten sich Spaziergänger bei der Polizei und meldeten herrenlose Badesachen und Kleidung am See des Mühlenkampgeländes in Leeste. Laut Auskunft weiterer Spaziergänger am See, würden die Sachen schon seit ca. 11.30 Uhr dort liegen. Zur Absuche des See's hatte die Polizei die Feuerwehr, mit Boot und Tauchern, angefordert. Gegen 14.45 Uhr erschien dann die Eigentümerin der Sachen, eine 58-jährige Frau, mit ihrem Pkw am Mühlenkampgelände. Sie hatte, nach eigenen Angaben, ihre Sachen dort gegen 11.30 Uhr kurz zurückgelassen, um ihren Freund (Entfernung 5 Minuten) zu holen. Sie hatte Spaziergänger gebeten auf ihre Sachen "kurz" aufzupassen. Auf der Fahrt zu ihrem Freund hatte sie dann eine Autopanne und ihre Rückkehr verzögerte sich um 2 Stunden. Da die Spaziergänger wohl nicht so lange warten wollten, blieben die Sachen unbeaufsichtigt und ließen Schlimmeres vermuten. In diesem Fall heißt es "Ende gut alles gut".

