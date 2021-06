POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 13.06.2021

Polizeiinspektion Diepholz

Pressemeldung der PI Diepholz vom 13.06.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Fahren unter Drogeneinfluß

Ein 18-jähriger junger Mann aus Barnstorf befuhr mit einem Elektroroller am Samstag, 12.06.2021 gegen 13.20 Uhr in Barnstorf die Osnabrücker Straße, als er von der Polizei angehalten und kontrolliert wurde. Hierbei wurde festgestellt, daß der junge Mann unter dem Einfluß von Drogen stand. Der junge Mann gab die Tat zu. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfall

In Diepholz kam es am Samstag, 12.06.2021, gegen 14.55 Uhr, auf der Flöthestraße zu einem Verkehrsunfall. Hier beabsichtigte ein 53-jähriger Mann aus Diepholz in Höhe Hausnummer 47 rückwärts auf die Straße zu fahren. Dabei übersah er eine 42-jährige Radfahrerin aus Diepholz, welche die Flöthestraße mit ihrem Rad in Richtung Mollerstraße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch die Radfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde.

PK Sulingen

Mellinghausen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person Zwei PKW-Fahrer befahren am 11.06.2021, um 09:25 Uhr, hintereinander die Dorfstraße in Mellinghausen in Fahrtrichtung Maasen. Als die vorausfahrende 65-jährige PKW-Führerin nach links auf ein Grundstück einbiegen möchte, wird dies von einem hinter ihr fahrenden 24-jährigen aus Maasen übersehen. Es kommt zu einem Auffahrunfall, wodurch die Siedenburgerin leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wird. Der Unfallverursacher bleibt unverletzt. Die beiden beteiligten PKW waren aufgrund ihrer Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 15.300EUR.

Sulingen - Hund im Auto zurückgelassen

Am Samstag, dem 12.06.2021, um 13:00 Uhr, wird eine aufmerksame Passantin auf einen hechelnden Hund aufmerksam, der bei 20 Grad Außentemperatur alleine in einem PKW in der prallen Sonne zurückgelassen wurde. Die Frau wartete zunächst vergeblich auf das Erscheinen der Tierhalter und verständigte schließlich die Polizei. Diese erschien vor Ort und versuchte die Hundehalter zu ermitteln. Die Besitzerin erschien schließlich und befreite das Tier, welches keine gesundheitlichen Schäden erlitten hatte, jedoch überhitzt schien. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, Kinder und Tiere bei entsprechenden Temperaturen nicht im Auto zurückzulassen. Die Temperaturen steigen im Fahrzeuginneren rasant und können lebensbedrohlich werden.

PK Syke

Diebstahl von Fahrzeugteilen

In einem Kfz-Betrieb in Syke, Am Ristedter Weg, kam es in der Zeit vom 11.06.2021, 18.00 Uhr bis 12.06.2021, 07.72 Uhr zu einem Diebstahl aller vier hochwertigen Felgen an drei Fahrzeugen. An einem vierten PKW wurden beide Kennzeichen demontiert und entwendet. Täterhinweise können nicht gegeben werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. EUR 9.000,-

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz Am 12.06.2021. um 16.20 Uhr, befuhr ein 45-jähriger Twistringer mit einem sog. E-Scooter die Langenstr. in Twistringen, obwohl für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz bestand. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz In Bruchhausen-Vilsen führte ein dort wohnhafter, 48-jähriger, PKW-Führer am 12.06.2021, um 14.20 Uhr, sein Fahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum, obwohl dieses nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Es befanden sich keinerlei Kennzeichen am PKW. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

PK Weyhe

1. Brand eines Pkw

Am Samstag, gg. 09:15 h h, geriet aus bislang unbekannten Gründen in Stuhr-Fahrenhorst, in der Straße Kätinger Fuhren, der Motorraum eines Toyota SUV in Brand. Durch das Feuer wurde die Alarmanlage aktiviert, so daß der Besitzer darauf aufmerksam wurde und mit der Brandbekämpfung selber beginnen konnte. Anschließend übernahm die Feuerwehr die endgültige Löschung. Zur Ermittlung der Brandursache wurde der Pkw beschlagnahmt. Zur genauen Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

2. Unfallflucht mit Zeugenaufruf

Am Samstag, gg. 11:20 h, kam es auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Stuhr-Gr.-Mackenstedt, zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich beim Ausparken wurde ein VW Passat mit ROW-Kennzeichen von einem anderen Pkw beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von über 400,-EUR. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

3. Gestürzter Radfahrer verletzt sich schwer Am Samstag, gg. 14:30 h, kam in Weyhe-Leeste, im Schmalen Weg, ein 71-jähriger Mann aus Leeste mit seinem Rad zu Fall, nachdem er abbremsen mußte. Dabei zog sich der Mann nach ersten Angaben des Rettungsdienstes Frakturen an Becken und Schulter zu. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus nach Bremen verbracht.

