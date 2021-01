Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Messer bei Streit eingesetzt

Heidekreis (ots)

12.01 / Messer bei Streit eingesetzt

Munster: Streitigkeiten in der Obdachlosenunterkunft an der Waldstraße endeten am Dienstagmittag blutig. Eine 40jährige Bewohnerin der Unterkunft verletzte - nach offensichtlich bereits länger andauerndem Streit - einen 48jährigen Bewohner durch einen Messerstich. Das schwerverletzte Opfer informierte die Polizei und kam anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die mutmaßliche Täterin wurde festgenommen. Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags.

