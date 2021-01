Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Soltau: Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz

HeidekreisHeidekreis (ots)

11.01 / Unfallflucht auf Rewe-Parkplatz

Soltau: Am Samstag, 02.01.2021, zwischen 11.45 Uhr und 12.00 Uhr kam es auf dem Rewe-Parkplatz in Soltau zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein geparkter Opel Astra Kombi beschädigt wurde. Der Verursacher brach dabei mit seinem Fahrzeug einen Teil des rechten Außenspiegels ab und hinterließ einen Kratzer auf der Beifahrertür. Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Soltau unter 05191/93800 in Verbindung zu setzen.

