POL-GS: Pressemeldung der PI Goslar für den Zeitraum von Fr., 09.10.20, 13 Uhr, bis So., 11.10.20, 11 Uhr

Trunkenheit im Straßenverkehr Am So., gg. 01:20 Uhr, wurden zwei Fahrradfahrer auf der L 500 in Höhe Lbg.-Heimerode kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass beide unter dem Einfluß alkoholischer Getränke standen. Ein 31jähriger pustete 1,79 Promille und ein 28jähriger pustete 2,49 Promille. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Fahrt unter Drogen Am Sa., gg. 21:45 Uhr, wurde in der Krappitzer Str. ein 21 Jahre alter Autofahrer angehalten. Bei der Kotrolle wurde festgestellt, dass er sein Kfz vermutlich unter dem Einfluß von Betäubungsmitteln führte. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Grafitti in Langelsheim In der Zeit von Samstag auf Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Gebäude, Pkw u.a. im Bereich der Langelsheimer Innenstadt durch Farbschmierereien beleidigenden Inhalts sowie mit Zeichen verfassungswidriger Organisationen. Zeugen melden sich bitte unter 05321/339-0

