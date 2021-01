Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: 1. Soltau, zwei Fahrten unter Beeinflussung 2. Soltau, Ruhestörung

Coronaverstöße 3. Bad Fallingbostel, erneut "Corona-Partys" beendet

PI HeidekreisPI Heidekreis (ots)

1. Soltau, zwei Fahrten unter Beeinflussung:

Am Samstagabend kurz nach 20.00 Uhr, wurde ein 58-jähriger Soltauer, welcher mit defektem Rücklicht mit einem E-Scooter durch die Fußgängerzone fuhr, durch die Polizei kontrolliert. Der Fahrer stand deutlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Die AAK betrug 1,34 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt, der Roller zur Eigentumssicherung sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bereits gegen 16.30 Uhr wurde ein 22-jähriger Pkw-Fahrer in der Celler Straße kontrolliert. Während der Überprüfung konkretisierte sich durch Köpertestverfahren und einem durchgeführten Drogentest der Verdacht, dass der Soltauer unter dem Einfluss von Kokain stehen könnte. Zur Überprüfung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Pkw-Schlüssel sichergestellt und es wurden Verfahren aufgrund der vermutlichen Drogenfahrt und des Drogenbesitzes eingeleitet.

2. Soltau, Ruhestörung / Coronaverstöße:

In der Nacht zu Sonntag wurde gegen 02.00 Uhr eine Ruhestörung in der Celler Straße gemeldet. Eine polizeiliche Überprüfung ergab, dass in der Wohnung vier Personen aus mehreren Haushalten feierten. Nach Personalienfeststellung und Herstellung der Ruhe wurden Platzverweise ausgesprochen. Alle vier erwarten nun ein Verfahren wegen Verstoßes gegen derzeit gültige Corona-Verordnungen nach dem Infektionsschutzgesetz.

3. Bad Fallingbostel, erneut "Corona-Partys" beendet:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden nach Meldungen von Ruhestörungen in der Kantstraße und Oerbker Berg jeweils nach aktuell geltenden Bestimmungen zu viele Menschen in den Wohnungen festgestellt. In ersten Fall feierten vier Personen aus verschiedenen Haushalten und im anderen Fall 13 Personen aus diversen Haushalten auf engstem Raum. Die Partys wurden beendet und Ordnungswidrigkeitenanzeigen gegen die anwesenden Personen gefertigt. Leider ist hierbei festzustellen, dass die Anschrift Oerbker Berg mit gleichgelagerten Verstößen in der Vergangenheit bereits negativ aufgefallen ist. Einige der dortigen Bewohner scheinen unbelehrbar zu sein und die gültigen Vorschriften nicht befolgen zu wollen. Sie bekommen nun weitere Anzeigen.

4. Rethem, Brand eines Gartenhauses und Auffinden eines männl. Leichnams:

Am Samstagvormittag wurden Polizei und Feuerwehr zum Brand eines Gartenhauses im Bereich Rethem gerufen. Nach Beendigung der Löscharbeiten wurde in dem Gartenhaus ein männlicher Leichnam aufgefunden. Die Ermittlungen zur Brandursache und den weiteren Umständen dauern an.

5. Walsrode - Benefeld, Automatenaufbruch:

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Bahnhofstr. in Benefeld zu dem Aufbruch eines Zigarettenautomaten. Dabei wurden Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe entwendet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei Walsrode, 05161-984480, zu wenden.

6. Walsrode, Verkehrskontrolle:

Am Sonntagmorgen konnten Polizeibeamte bei einer Verkehrskontrolle körperliche Auffälligkeiten bei einem 20 -jährigen Fahrzeugführer feststellen. Eine anschließende Urinprobe ergab ein positives Ergebnis auf den Konsum von Amphetaminen, sodass eine Blutprobe veranlasst wurde. Den Fahrzeugführer erwartet neben einem Bußgeld noch ein vierwöchiges Fahrverbot.

