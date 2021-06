Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 12.06.2021

Fahren ohne Fahrerlaubnis

In Rehden konnte am Freitag, 11.06.2021, gegen 14.50 Uhr ein 31-jähriger Mann aus Barver mit seinem PKW fahrend angetroffen werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnte festgestellt werden, daß dem Mann die Fahrerlaubnis seit fast 2 Jahren auf Grund fehlender Fahreignung entzogen worden war. Es wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Fahren unter Drogeneinfluß

Gegen einen 24-jährigen Rollerfahrer aus Diepholz, wurde eine Verfahren wegen Fahrens unter dem Einfluß von Drogen eingeleitet. Der Mann war am Freitag, 11.06.2021, gegen 17.00 Uhr in Barnstorf angehalten und kontrolliert worden, wobei der Drogeneinflußes festgestellt wurden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

2 x Verkehrsunfall

1. Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag, 11.06.2021, gegen 13.30 Uhr in Rehden auf der B 239 (Wagenfelder Str.) Ecke An der Loge. Hier befuhr eine 26-jährige Frau aus Wetschen mit ihrem PKW die B 239 aus Richtung Wagenfeld kommend in Richtung Rehden. In Höhe der Einmündung An der Loge beabsichtigte sie, nach links in die Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie eine 20-jährige Frau aus Wagenfeld, welche in der Straße An der Loge verkehrsbedingt wartete und stieß mit dieser zusammen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Frauen leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

In Diepholz, Sulinger Straße, kam es am Freitag, 11.06.2021, in der Zeit zwischen 14.30 Uhr und 16.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Hier befuhr ein 82-jähriger Mann aus Wagenfeld mit seinem PKW im Beisein einer 71-jährigen Beifahrerin die obige Straße aus Rtg. Diepholz kommend in Rtg. Wetschen. Am Ende einer langen Geraden kommt der Mann mit seinem PKW eingangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn, überfährt einen Leitpfosten sowie ein weiteres Verkehrszeichen und prallt anschließend in einen hohen Erdwall, wo er in Schräglage zum Stillstand kommt. Durch den Unfall werden sowohl der Mann als seine Beifahrerin leicht verletzt.

PK Sulingen

Verkehrsunfallflucht in Sulingen

Am 11.06.2021, in der Zeit von 07:45 Uhr bis 13:30 Uhr, parkte die Führerin eines PKW diesen auf den Parkplatz des Gymnasiums in Sulingen ab. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie Lackkratzer an der rechten Fahrzeugseite. Diese sind mutmaßlich beim Einparkversuch eines unbekannten Fahrzeugs entstanden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt und unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei Sulingen unter der Tel. 04271/949 -0 zu verständigen.

PK Syke

Diebstahl aus einem unverschlossenen Schuppen In Bassum, Nordwohlde wurden in der Zeit vom 08.06.21, 22.00 Uhr bis 09.06.21, 17.15 Uhr aus einem unverschlossenen Schuppen auf einem alleinstehenden Anwesen u.a. eine Kettensäge und div. Kabeltrommeln entwendet. Täterhinweise können nicht gegeben werden. Es kam zu einem Sachschaden von insgesamt ca. EUR 150,-

Verkehrsunfall mit leichtem Personen- sowie Sachschaden In Syke, in der Gesseler Str, kam es am 11.06.2021 zu einem Verkehrsunfall, als eine 11-jährige Sykerin den Radweg in Richtung Ferdinand-Salfer-Str. befuhr, eine 13-jährige Sykerin auf dem Lenker ihres Fahrrades sitzend und eine 10-jährige Sykerin auf ihrem Fahrrad entgegen kam. Die Fahrradfahrerinnen stießen zusammen, dabei wird das 10-jährige Kind leicht verletzt, an ihrem Fahrrad entsteht ein Schaden von da. EUR50,-

Verkehrsunfall mit leichtem Personen- sowie Sachschaden Am 11.06.2021, um 16.44 Uhr kam es in Bruchhausen-Vilsen zu einem Verkehrsunfall, als ein 19-jähriger PKW-Führer aus Borstel die Syker Str. aus Richtung Norden kommend befuhr und den mit einer Lichtsignalanlage geregelten Kreuzungsbereich mit der Sulinger Str. trotz Rotlichtes zu queren beabsichtigt. Dabei kommt es zum Zusammenstoß mit dem PKW einer 48-jährigen Sudwalderin, die die Sulinger Str. in Richtung Bruchhausen-Vilsen befuhr und sich bei der Kollision leicht verletzte. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. EUR29.000,- Gegen den Verursacher wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sein Führerschein sichergestellt.

