Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Einbruchsdiebstahl in Container

KuselKusel (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag dringen unbekannte Täter in einen auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale abgestellten Container ein. Die Täter verschafften sich durch abschrauben der Sicherungsstange Zutritt zu dem Container und entwendeten verschiedene Feuerwerkskörper. Ein vor dem Container, zur Sicherung, abgestellter Betonblock wurde auf bisher unbekannte Weise entfernt. Die Schadenshöhe liegt im niedrigen fünfstelligen Bereich. Der Tatort wurde aufgenommen und Spuren gesichert. Die Polizei bittet darum, ermittlungsrelevante Informationen an die Polizei Kusel unter 06381-919-0 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de mitzuteilen.

