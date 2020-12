Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Vorfahrtsberechtigten LKW übersehen

MeisenheimMeisenheim (ots)

Da er nicht die "Vorfahrt geachtet" hatte, ist am Donnerstagmorgen ein Transporter mit einem LKW zusammengestoßen. Der Fahrer des Transporters war von der Straße Obertor nach links auf die Bundesstraße 420 in Richtung Lauterecken eingefahren. Den sich von rechts auf der Vorfahrtsstraße nähernden LKW hatte er völlig übersehen. Bei der Kollision entstand am Wagen des Wartepflichtigen Frontschaden; beim LKW fanden sich leichte Schäden am hinteren linken Radlauf. |pilek-AH

