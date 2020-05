Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Beschädigungen vor Kirche

Haslach (ots)

Wie den Beamten des Polizeireviers Haslach am Montagabend berichtet wurde, soll es im Verlauf des vergangenen Wochenendes zu diversen Beschädigungen im Außenbereich einer Kirche in der Mühlenstraße gekommen sein. Eine dortige Parkbank wurde beschädigt und Verunreinigungen rund um die Kirche hinterlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf 200 Euro geschätzt. Ob einige am Montagabend dort kontrollierte Jugendliche dafür verantwortlich sein könnten, ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Hinweisgeber können sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 an die die Polizei wenden. /ma

