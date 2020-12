Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Betrug im Discounter verhindert

LautereckenLauterecken (ots)

Ein 69-jährige Mann will am Donnerstag im Discounter Gutscheinkarten im Wert von 1.000 Euro kaufen. Der verständigte Filialleiter unterhält sich mit dem Kunden und erfährt, dass dieser damit eine Gebührenzahlung für eine versprochene Gewinnspiel-Ausschüttung leisten will. Eine fünfstellige Geldsumme war dem 69-Jährigen in Aussicht gestellt worden. Nach dem freundlichen Hinweis wandte sich der Kunde an die Polizei und bekam den Hinweis bestätigt. Trau schau wem! Niemals zahlen, wenn man noch nichts erhalten hat! Gespräche mit anderen Menschen erhellen häufig die Sachlage, wenn man selbst noch dem Einfluss der Telefon- oder Computeranfrage unterliegt. |pilek-AH

