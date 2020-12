Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Erfolgreiche Ermittlungen zu Einbruchsdiebstahl

Bild-Infos

Download

LautereckenLauterecken (ots)

Gegenstände, die bei einem Einbruch Anfang November in einen Betrieb in der Bahnhofstraße gestohlen wurden, sind am Mittwoch gefunden worden. Die Ermittler hatten bei der Kontrolle eines 22-jährigen Mannes einen Schlüssel vorgefunden, der dem Einbruch zugeordnet werden konnte. Die von der Staatsanwaltschaft hierauf angeordnete Durchsuchung in der Wohnung des jungen Mannes, führte zum Auffinden von weiteren Gegenständen die vermutlich mit der Straftat in Verbindung stehen. So konnten Ausweispapiere eines Firmenangehörigen sowie einige Gegenstände, vermutlich auch aus dem bestohlenen Betrieb sichergestellt werden. Die Herkunft einiger weiterer Werkzeuge, die ebenfalls nicht dem Wohnungsinhaber gehören dürften, wird noch geprüft. Mehrere Tütchen mit Amfetamin wurden als Zufallsfunde ebenfalls sichergestellt. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell