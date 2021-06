Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Zeugen klären Unfallflucht in Twistringen - Motorrad verunglückt in Asendorf ---

Diepholz (ots)

Sulingen - Sachbeschädigungen an PKW

In der Zeit von Mittwoch letzte Woche, 19.00 Uhr, bis Sonntag, 06:00 Uhr wurden in Sulingen, Parkstraße und Schmiedestraße, zwei Pkw mutwillig beschädigt. An einem Ford Fiesta haben Unbekannte den rechten Außenspiegel abgebrochen. Am zweiten Fahrzeug, ein VW-Golf, wurde der Kofferraumdeckel zerkratzt. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Bruchhausen-Vilsen - Angler ohne Erlaubnis

Am Sonntagvormittag wurde ein 49-jähriger Vater mit seinem 11-jährigen Sohn angelnd am Kohlwührensee angetroffen. Dass eine Erlaubnis erforderlich ist, war dem Mann, der in Bruchhausen-Vilsen wohnhaft ist, nicht bekannt. Die Angelausrüstung wurde vorläufig sichergestellt.

Asendorf - Motorradfahrer verunglückt

Am Sonntag gegen 17.30 Uhr ist ein Motorradfahrer aus Achim mit seiner 600er-Suzuki auf der Straße "Am Sportplatz" nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Durch den Sturz wurde der 21-jährige Fahrer leicht; seine 19-jährige Mitfahrerin aber schwer verletzt. Beide mussten durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Twistringen - Ohne Versicherungsschutz

Am Sonntagabend wurden in Twistringen zwei Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz festgestellt: Um 20.25 Uhr wollte ein 26-jähriger Autofahrer einen außer Betrieb gesetzten PKW zur Werkstatt bringen, damit dort die TÜV-Untersuchung und danach das Zulassungsverfahren erfolgen kann. Kurze Zeit später; um kurz vor 21 Uhr wurden ein 21-jähriger Mann und seine 20-jähriger Begleiterin auf einem E-Scooter, ebenfalls im Stadtgebiet und ohne gültiges Kennzeichen angetroffen. Allen Drei wurde die Weiterfahrt untersagt und die Eröffnung eines Strafverfahrens bekanntgegeben.

Twistringen - Zeugen klären Unfallflucht

Obwohl ein Autofahrer mit seinem VW Golf am Sonntagvormittag in der Oberbecker Straße um 10.50 beim rückwärts Ausparken gegen einen VW Polo gefahren ist, hat er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt und an dem anderen PKW einen Schaden in Höhe von ca. 2000 Euro hinterlassen. Aufmerksame Zeugen konnten den Unfall aber beobachten und auch das Kennzeichen ablesen. Die Polizei konnte den Fahrer schnell ermitteln. Nun muss der 62-jährige sich wegen Unfallflucht strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell