POL-DH: --- Syke-Polizeikontrollen am Tag der Verkehrssicherheit (19.06.2021)

Die Polizei Syke wird am Samstag, dem Tag der Verkehrssicherheit, präventive Schwerpunktkontrollen durchführen. Gespräche mit der Risikogruppe "Junge Kraftfahrer" sollen dabei im Vordergrund stehen.

Ein Blick auf die Verkehrsunfallstatistik des vergangenen Jahres belegt:

+ Junge Kraftfahrer zwischen 18 und 24 Jahren sind überproportional an schweren und tödlichen Verkehrsunfällen beteiligt + Im Jahr 2020 haben sich im Gebiet des Polizeikommissariats Syke 1242 registrierte Verkehrsunfälle ereignet. 186 der Unfälle verursachten hierbei junge Kraftfahrer im Alter von 18-24 Jahren. An weiteren 60 Unfällen waren sie nicht ursächlich beteiligt. "Das sind rund 20 % aller Verkehrsunfälle in unserem Zuständigkeitsbereich". + Junge Kraftfahrer waren an den schweren Verkehrsunfällen mit mehr als der Hälfte der Verkehrsunfalltoten beteiligt + Bei Verkehrsunfällen sind im abgelaufenen Jahr zehn Menschen ums Leben gekommen, im Jahr 2019 waren dies acht Personen. Bedauerlich bleiben jedoch die jährlich wiederkehrenden Verkehrsunfalltoten und Schwerverletzen, die von Jahr zu Jahr auf ähnlich hohem Niveau verharren. + Geschwindigkeit und Ablenkung bleiben eine wesentliche Ursache für schwere Verkehrsunfälle + Zu hohe und/oder nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt eine der wesentlichen Unfallursachen in unserem Bereich. Weitere Unfallursachen wie Ablenkung, nicht ausreichender Sicherheitsabstand, Vorfahrtsmissachtung und Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot sind häufig mitverantwortlich für schwere Unfallfolgen. Auch wenn sich die Gesamtzahlen der Verkehrsunfälle unter Beteiligung "Junger Kraftfahrer" zum Teil verringert haben, sind die Unfallfolgen weiterhin erheblich. Aufklärung und Präventionsarbeit sind hier wesentliche Aspekte für einen weiteren Rückgang schwerwiegender Verkehrsunfälle.

Mit der Schwerpunktaktion zum heutigen Tag der Verkehrssicherheit wollen wir, so Nina Menzel, Leiterin des Polizeikommissariates Syke, mit den jungen Leuten ins Gespräch kommen, sie auf die Gefahren des Straßenverkehrs hinweisen und für Umsicht im Straßenverkehr sensibilisieren. Wenn wir den ein oder anderen jungen Fahrer zum Nachdenken anregen und vielleicht für Gesprächsstoff sorgen, haben wir schon einen ersten wichtigen Schritt zur erfolgreichen Verkehrsunfallprävention getan. Denn oft sind Eile, Gedankenlosigkeit und Leichtsinn sowie Ablenkung und mangelnde Fahrerfahrung Ursache für Verkehrsunfalle mit schweren Folgen.

Weiterhin ist noch in diesem eine Jahr eine Präventionsveranstaltung zum Thema "Risikogruppe Junge Kraftfahrer*innen" in Kooperation mit der Berufsbildenden Schule in Syke und anderen Partnern der Verkehrssicherheitsarbeit in Syke in Planung. Die Veranstaltung war bereits im letzten Jahr vorgesehen und musste bedauerlicher Weise aufgrund der Pandemie ausfallen. Wir hoffen in diesem Jahr dieses wichtige Thema erneut aufgreifen zu können. Bei der Veranstaltung werden die Hauptunfallursachen Ablenkung und überhöhte/nicht angepasste Geschwindigkeit sowie auch Alkohol- und Drogen am Steuer, thematisiert.

