Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Automatenaufbruch in der Atterstraße - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag ist ein Zigarettenautomat in der Atterstraße ins Visier eines unbekannten Diebes geraten. Der Täter öffnete den Automaten, der sich in der Nähe der Kirchstraße befindet, mit roher Gewalt und entnahm aus diesem Tabakwaren sowie Bargeld. Anschließend flüchtete der Dieb in unbekannte Richtung. Die Polizei Osnabrück nimmt Hinweise zu der Tat oder dem Täter unter 0541/327-2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell