Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Zeugen und Hundehalterin nach Hundebiss gesucht

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagabend wurde ein 15-Jähriger in der Berliner Straße von einem schwarzen Jack Russel Terrier in die rechte Wade gebissen. Der Jugendliche war gegen 18.25 Uhr zu Fuß auf der Berliner Straße in Richtung Bachstraße unterwegs. In Höhe eines kleines Wäldchens traf er auf eine unbekannte Frau, die mit zwei angeleinten Hunden spazieren ging. Neben dem schwarzen Jack Russel Terrier soll es sich um einen weißen Vierbeiner gehandelt haben. Die Frau unterhielt sich mit einem unbekannten Autofahrer, als der schwarze Terrier dem Jugendlichen unvermittelt in die rechte Wade biss. Der Junge zog sich leichte Verletzungen zu und erklärte der Frau, was geschehen war. Diese fragte den 15-Jährigen daraufhin, "ob es denn gehe" und drehte sich wieder zum Autofahrer um. Möglicherweise konnte die unbekannte Frau den Verletzungsgrad nicht richtig einschätzen. Die Polizei sucht nun nach der unbekannten etwa 40-Jahre alten Hundehalterin und bittet darüberhinaus Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall oder der Hundehalterin geben können, sich bei der Polizei in Georgsmarienhütte zu melden, Tel 05401/879500

