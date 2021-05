Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Nach Sturz im Wald - Mountainbiker schwer verletzt

Georgsmarienhütte (ots)

Am Samstagmittag ist es in einem Waldgebiet in der Nähe der Straße Bardinghaushof zu einem schweren Unfall gekommen. Gegen 13.40 Uhr befuhr ein 37-jähriger Coesfelder in Begleitung eines gleichaltrigen Freundes mit seinem E-Mountainbike ein Waldstück außerhalb der befestigten Wanderwege. Aus unbekannter Ursache stürzte der Mann aus Coesfeld plötzlich und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann und wählten den Notruf. Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert und landete in der Nähe der Unfallstelle. Ein Rettungswagen brachte den 37-jährigen Mann jedoch schließlich in ein Krankenhaus.

