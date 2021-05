Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Zeugen nach versuchtem Diebstahl aus Pkw gesucht

Melle (ots)

Am Donnerstagmorgen hat sich ein Unbekannter auf einem Parkplatz eines Ärztehauses in der Straße "Engelgarten" an einem Fahrzeug der Marke Mercedes zu schaffen gemacht. Zwischen 10.20 Uhr und 11.30 Uhr zerschlug der Täter eine Scheibe der silbernen Limousine und durchsuchte das Fahrzeug nach Wertgegenständen. Ohne Diebesgut flüchtete der Täter anschließend in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem unbekannten Täter geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Melle unter 05422/920600 zu melden.

