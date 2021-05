Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter - 82-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hilter (ots)

Eine 80-Jährige befuhr am Donnerstagnachmittag mit ihrem Auto die Bielefelder Straße in Richtung Bad Rothenfelde. Als sie in der Nähe des Amtswegs gegen 15.30 Uhr das Kleinkraftrad eines 82-Jährigen überholen wollte, streifte sie den Mann. Infolgedessen stürzte der 82-Jährige und zog sich schwere Verletzungen zu. Zeugen eilten zur Hilfe und versorgten den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes, der den Schwerverletzten in ein Krankenhaus brachte. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme wurde die Bielefelder Straße gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

