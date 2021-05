Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Eversburg: Vandalismus und verfassungsfeindliche Symbole an der IGS - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

In der Nacht zum vergangenen Freitag (30.04) ist es auf dem Gelände der Integrierten Gesamtschule Osnabrück (IGS) nicht nur zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Die unbekannten Täter ritzten außerdem Symbole einer verfassungsfeindlichen Organisation in die Außenvertäfelung des Schulgebäudes in der Straße "Eversheide". Insgesamt drei Fensterscheiben warfen die Täter zudem mit mehreren Steinen ein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen und bittet um Hinweise zu der Tat oder den unbekannten Tätern. Tel 0541/327-2215.

