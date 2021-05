Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus, Pressemitteilung Nr. 1

Mannheim (ots)

Rauchentwicklung in Mehrparteienhaus in S 5 in der Mannheimer Innenstadt. Haus wird geräumt. Feuerwehr und Polizei auf Anfahrt.

