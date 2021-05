Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Brandalarm in Bankfiliale - Gebäude wurde evakuiert; Pressemeldung Nr.3

Mannheim-Oststadt (ots)

Warum am Montagmittag eine Löschgasflasche im Kellertrakt einer Bankfiliale in der Otto-Beck-Straße explodierte, ist nach wie vor unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Durch den entstandenen Druck wurden zwei Türen beschädigt. Derzeit liegen noch keine Erkenntnisse zur Schadenshöhe vor. Nach einer ersten Untersuchung durch einen Statiker, kann das Gebäude wieder betreten werden. Die Einsatzmaßnahmen sollen in den nächsten Minuten beendet werden.

