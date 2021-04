Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag ereignete sich zwischen 08.30 Uhr und 12.00 Uhr eine Unfallflucht auf dem Parkplatz des Gartenhallenbads in Maichingen in der Berliner Straße. Vermutlich wurde ein dort abgestellter Mercedes beim Ein- oder Ausparken durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte davon. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 697-0 mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell