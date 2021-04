Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Ludwigsburg (ots)

Ein Gesamtschaden von 6000 Euro, zwei beschädigte Fahrzeuge und eine leicht verletzte Person ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Samstagmorgen gegen 10:00 Uhr in Sindelfingen ereignet hat. Eine 57-jährige Mercedesfahrerin befuhr die Obere Vorstadt stadtauswärts und wollte am Ende der Straße nach links in die Willy-Brandt-Allee einbiegen. Aufgrund eines Fahrfehlers kam es zur Kollision mit einem 23-jährigen Hyundaifahrer. Dieser befuhr zum Unfallzeitpunkt die Pfarrwiesenallee in Fahrtrichtung Willy-Brandt-Allee und war somit vorfahrtsberechtigt. Die Unfallverursacherin zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen im Schulterbereich zu, der 23-Jährige blieb unverletzt. Eine medizinische Erstversorgung vor Ort war nicht notwendig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell