POL-OS: Bramsche: Unfall auf der L77 - 20-Jähriger leicht verletzt

Bramsche (ots)

Am Freitagmittag ist es auf der L77 (Hemker Straße) zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen 14.05 Uhr befuhr eine 30-jährige Frau aus Bramsche mit ihrem Skoda die Landesstraße in Richtung Achmer. In Höhe einer Auffahrt bog die 30-Jährige auf ein Gründtsück ab und übersah dabei den entgegenkommenden 20-jährigen, der mit seinem Motorrad die L77 in Richtung Bramsche befuhr. Trotz starken Bremsens kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Motorrad und dem Auto der Bramscherin. Der junge Mann aus Bramsche wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

