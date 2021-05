Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Fahrzeugbrand in der Hardinghausstraße

Osnabrück (ots)

Am Samstagmittag ist es in der Hardinghausstraße zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 13 Uhr wählte der 34-jährige Eigentümer eines Mercedes Kombi den Notruf, nachdem sein Fahrzeug bei Schweißarbeiten auf einem Privatparkplatz in Brand geraten war. Die Berufsfeuerwehr aus Osnabrück war schnell vor Ort und konnte das in Vollbrand geratene Auto löschen, bevor die Flammen auf weitere Fahrzeuge übergreifen konnten. Es wurden keine Personen verletzt. Ein weiterer Sachschaden ist ebenfalls nicht entstanden.

