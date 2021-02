Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vergeblich hinter geparktem Auto versteckt: Graffitisprayer bei Fahndung geschnappt

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Das gute Zusammenspiel von zwei aufmerksamen Zeugen, einem Anwohner und der Polizei führte am gestrigen Donnerstagabend im Kasseler Vorderen Westen zur Festnahme eines 18-jährigen Graffitisprayers. Er hatte zuvor die Fassade eines Behördengebäudes besprüht und sich bei Eintreffen der ersten Streife hinter einem geparkten Auto versteckt. Dort entdeckte ihn allerdings ein auf die Fahndung aufmerksam gewordener Anwohner und informierte die Polizisten, woraufhin sie den 18-Jährigen nach kurzer Flucht festnehmen konnten. Der junge Mann aus Kassel muss sich nun wegen Sachbeschädigung durch Graffiti verantworten.

Die beiden Zeugen hatten gegen 22 Uhr über den Notruf 110 bei der Polizei mitgeteilt, dass ein junger Mann aktuell ein Graffiti an die Hauswand in der Samuel-Beckett-Anlage sprüht. Eine mehrköpfige Gruppe stehe direkt daneben, so die beiden Mitteiler. Die sofort hinzugeeilten Polizeistreifen konnten drei junge Männer aus Kassel im Alter von 18 und 19 Jahren stellen, die nach den bisherigen Ermittlungen "Schmiere" gestanden hatten. Dank der Mitteilung des Anwohners, der gesehen hatte, wie sich der 18-Jährige während der Fahndung der Polizei hinter dem Auto abduckte, klickten für den jungen Tatverdächtigen kurze Zeit später die Handschellen. Auf einer Wiese in der Anlage fanden die Polizisten auch die zu dem Graffiti passende Dose mit schwarzer Sprühfarbe und stellten sie sicher. Der Sachschaden an dem Behördengebäude beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell