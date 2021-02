Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Vier Männer und eine Frau lassen Omega mit gestohlenen Kennzeichen zurück und flüchten: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Espenau-Hohenkirchen (Landkreis Kassel): Ein nicht zugelassenes Auto mit gestohlenen Kennzeichen ließen am gestrigen Donnerstagabend vier Männer und eine Frau in Espenau zurück und flüchteten. Die Fünf waren mit dem silbernen Opel Omega mit AB-Kennzeichen (Aschaffenburg, Bayern) möglicherweise aufgrund einer Panne liegen geblieben. Als ein Anwohner sie ansprach, waren sie geflüchtet und ließen das Auto, an dem auch frische Unfallschäden zu finden waren, mitten auf der Straße im Ginsterweg zurück. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die fünf geflüchteten Personen oder zur Herkunft des Wagens und der Unfallschäden geben können.

Der Anruf des Anwohners war gestern 20:30 Uhr bei der Polizei eingegangen. Die Fahndung nach den vier jungen Männern und der jungen Frau, die vom Ginsterweg die Flucht in Richtung Rosenstraße angetreten hatten und kurz danach noch im Bereich des Rewe-Marktes gesehen wurden, führte anschließend nicht mehr zum Erfolg. Eine nähere Beschreibung zu den fünf Personen liegt leider nicht vor. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord berichten, ergab eine Überprüfung der Aschaffenburger Kennzeichen, dass diese zwischen dem 11.02.21 und dem 16.02.21 in der Königinhofstraße in Kassel von einem Mazda gestohlen worden waren. Über die Fahrzeugidentifikationsnummer des mitten auf der Straße zurückgelassenen Omegas fanden die Polizisten heraus, dass das Auto zu Beginn des Jahres außer Betrieb gesetzt wurde und nicht mehr zugelassen ist. Wer der momentane Eigentümer des Wagens ist, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Des Weiteren ist momentan nicht bekannt, woher die augenscheinlich frischen Schäden im Bereich der linken Fahrzeugfront des Omegas stammen. Eine in Frage kommende Unfallstelle hatten die Beamten im näheren Umfeld nicht ausfindig machen können. Den Opel Omega stellten sie sicher und ließen ihn abschleppen.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Personen oder die Herkunft des Wagens sowie der Unfallspuren geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

