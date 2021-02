Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Exhibitionist belästigt 16-Jährige in der Fuldaaue: Kasseler Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Ein Unbekannter hat sich am gestrigen Donnerstagabend in der Kasseler Fuldaaue unsittlich gegenüber einer 16-Jährigen gezeigt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Die Kasseler Kripo sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können.

Wie die 16-Jährige aus Kassel gegenüber der gerufenen Streife des Polizeireviers Ost angab, ereignete sich die Tat gegen 20:15 Uhr im Bereich der Seglergaststätte. Sie hatte dort gemeinsam mit einem 19-jährigen Freund auf einer Bank gesessen und war dann in ein nahegelegenes Gebüsch gegangen, um sich zu erleichtern. Plötzlich bemerkte sie den unbekannten Mann, der mit heruntergelassener Hose direkt neben dem Gebüsch stand, sexuelle Handlungen an sich vornahm und sie dabei anschaute. Nachdem er die 16-Jährige sogar noch angesprochen hatte, flüchtete sie sich zu ihrem Freund, der sofort die Polizei alarmierte und dem Täter noch hinterherlief. Dieser flüchtete im Laufschritt über die Brücke, wo er dem Folgenden schließlich entkam. Die sofort nach Bekanntwerden eingeleitete Fahndung der Polizei führte nicht mehr zum Erfolg.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 1,80 bis 1,90 Meter großen, etwa 30 Jahre alten Mann mit dicklicher Gestalt, blonden Haaren und dunklem Bart gehandelt haben. Der Täter trug eine grüne Jacke, einen schwarzen Pullover, blaue Jeans und schwarze Schuhe.

Die weiteren Ermittlungen werden nun beim für Sexualdelikte zuständigen Kommissariat 12 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die Hinweise auf den Exhibitionisten geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

