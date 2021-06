Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Stuhr - Verkehrsunfallflucht ---

Diepholz (ots)

In der Nacht zu Freitag gegen 01.15 Uhr geriet ein Pkw beim Abbiegen von der Bassumer Straße nach rechts in den Brunnenweg von der Straße und fuhr eine Straßenlaterne und ein Straßenschild um. Danach flüchtete das Fahrzeug weiter in den Brunnenweg. Die kurze Zeit später am Unfallort eintreffende Polizeistreife, stellte zunächst eine umgefahrene Straßenlaterne und ein ebenfalls umgefahrenes Verkehrsschild fest. Während der Unfallaufnahme näherte sich aus dem Brunnenweg ein Pkw. Dieser flüchtete jedoch auf den Parkplatz des Schulgeländes, als er die Polizei erkannte. Zwei Personen stiegen aus und flüchteten zu Fuß. Ein 27-jähriger Mann konnte noch unmittelbar am Pkw festgenommen werden, der Zweite, ein 19-Jähriger, ein paar Minuten später auf dem Schulgelände. Da Beide die Unfallbeteiligung abstritten und keiner den Pkw gefahren sein wollte, wurden sie zur Polizeidienststelle gebracht. Aufgrund ihrer Alkoholisierung mussten beide eine Blutprobe abgeben. Der gesamte Schaden wird auf ca. 3500 Euro beziffert.

