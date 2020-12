Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Taxi prallt mit Lkw zusammen

Bild-Infos

Download

Bad OeynhausenBad Oeynhausen (ots)

Zu einer Kollision zwischen einem Lkw und einem Taxi ist es am frühen Dienstagmorgen auf der Dehmer Straße gekommen. Der 68-jährige Taxifahrer aus Minden kam nach einer ärztlichen Versorgung vorsorglich in Krankenhaus. Der 34-Jahre alte Lkw-Fahrer erlitt einen Schock.

Der für ein Unternehmen aus dem Emsland tätige Mann war mit seinem Gespann gegen 6.45 Uhr in Richtung Porta Westfalica unterwegs, als der Taxifahrer in Höhe der Einmündung "Am Wiehen" von einem Parkplatz auf die Straße fuhr. Vergeblich versuchte der Lkw-Fahrer noch durch ein Bremsmanöver den Zusammenstoß zu verhindern. Der Pkw wurde auf der Fahrerseite getroffen und auf die Gegenfahrbahn geschoben. Anschließend konnte sich der Mindener selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Ein Notarzt sowie eine Rettungswagenbesatzung kümmerten sich um die beiden Männer.

Das schwer beschädigte Taxi wurde abgeschleppt. Der Lkw-Fahrer stellte seine ebenfalls erheblich beschädigte Zugmaschine samt Anhänger zunächst auf dem Parkplatz ab. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die Dehmer Straße für gut eine Stunde ab.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell