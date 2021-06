Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz vom 20.06.2021

Diepholz (ots)

PI Diepholz

Körperliche Auseinandersetzung einer größeren Personengruppe

Zur Nachtzeit kam es im Stadtgebiet Diepholz zu einer körperlichen Auseinandersetzung einer größeren Personengruppe. Durch die entsandten Einsatzkräfte konnte eine Gruppengröße von ungefähr 30 Personen festgestellt werden. Am Einsatzort herrschte eine aufgeheizte und aggressive Stimmung, welche die Sachverhaltsaufnahme erschwerte. Den Anordnungen der eingesetzten Beamten wurde nicht oder nur widerwillig Folge geleistet. Die Lage vor Ort konnte lediglich durch hinzugezogene Unterstützungskräfte benachbarter Polizeikommissariate und schließlich den Einsatz von Pfefferspray unter Kontrolle gebracht werden. Es kam unter anderem zur Einleitung eines Ermittlungsverfahrens aufgrund einer gefährlichen Körperverletzung.

PK Syke

Syke - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag, den 19.06.2021, werden Beamten des Polizeikommissariats Syke auf einen Leichtkraftfahrer aufmerksam, welcher die Erst-Boden-Straße befährt. Als ihn die Beamten kontrollieren wollen, versucht dieser sich zunächst durch Flucht der Kontrolle zu entziehen, kann kurz darauf aber durch die Polizeibeamten gestellt werden. Bei der Kontrolle stellt sich heraus, dass der 14-jährige Syker nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und das Leichtkraftrad über keinen Versicherungsschutz verfügt. Zudem kann er keinen Eigentumsnachweis erbringen. Den 14-jährigen Syker erwartet nun ein Strafverfahren.

Twistringen - Trunkenheit im Verkehr

In den frühen Morgenstunden des 20.06.2021 wird eine Streifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Syke auf einen Pkw-Fahrer aufmerksam, welcher die Bremer Straße (B51) in Richtung Diepholz in befährt und immer wieder nach links über die Mittellinie fährt, seine Geschwindigkeit zeitweise stark verringert und insgesamt eine unsichere Fahrweise zeigt. Bei der Kontrolle des Fahrzeugführers, einem 23-jährigen Mann aus Twistringen, wird bei diesem eine starke Alkoholbeeinflussung (Atemalkoholkonzentration von 2,15 Promille) festgestellt. Den jungen Mann wird die Weiterfahrt untersagt und zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

PK Weyhe

E-Scooter ohne Pflichtversicherung in 28816 Stuhr Brinkum Am Freitag, gg. 19 Uhr wird eine Streifenwagenbesatzung auf einen 15jährigen aus Stuhr aufmerksam, der die Jupiterstraße in Brinkum mit einem E-Scooter befährt. Schnell wird klar, dass für das Gefährt keine erforderliche Haftpflichtversicherung besteht. Die Weiterfahrt wird untersagt und ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Brand eines Strauches durch private Abflammarbeiten in 28844 Weyhe Kirchweyhe Am Freitag, gg. 16.35h sorgte ein 67jähriger aus Weyhe für das Ausrücken von Feuerwehr und Polizei. Trotz Hitze und Trockenheit sah der Mann sich auf dem Grundstück in der Straße auf dem Geestfelde veranlasst, Abflammarbeiten durchzuführen. Hierdurch entzündete sich ein Busch, der sofort in Flammen aufging und für eine deutliche Rauchentwicklung sorgte. Zum Glück blieb das Feuer auf dem Grundstück begrenzt und konnte durch den Verursacher selbst unter Kontrolle gebracht werden, so dass die Feuerwehr nur noch Reste ablöschen musste. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell