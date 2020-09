Polizei Gütersloh

POL-GT: Schwerverletzter nach Verkehrsunfall im Graben liegend aufgefunden

Gütersloh (ots)

Steinhagen (SL) - Am frühen Samstagmorgen, 26.09.2020, gegen 04.20 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Versmolder mit seinem Audi die Harsewinkeler Straße Fahrtrichtung Brockhagen. Aus bislang nicht geklärter Ursache kam er im Verlauf einer leichten Rechtskurve mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort auf eine Mauer, welche durch die Wucht des Aufpralles in einen Graben kippte. Der PKW schleuderte weiter über die Fahrbahn und kam mittig der Straße total zerstört zum Stillstand. Der junge Versmolder befreite sich augenscheinlich noch vor Eintreffen der Ersthelfer aus dem Fahrzeug und konnte durch diese im Bereich des Straßengrabens schwer verletzt aufgefunden werden. Er wurde nach erfolgter Erstversorgung in ein Bielefelder Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde ihm aufgrund des Verdachtes der Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf zirka 5000 Euro geschätzt. Die Harsewinkeler Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme für eineinhalb Stunden komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell