POL-DH: Pressemitteilung der PI Diepholz für Sonntag, den 27.06.21

Diepholz, Stadtgebiet

Am Samstag, den 26.06.21, kam es gegen 16:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht auf dem Parkplatz des Netto-Marktes am Willenberg. Der 61-jährige Unfallverursacher aus Lembruch rangierte mit seinem Pkw und beschädigte dabei einen hinter ihm geparkten Pkw an der Stoßstange. Anschließend verließ er die Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Im weiteren Verlauf konnte der Unfallverursacher ermittelt und eine Alkoholisierung festgestellt werden. Eine Blutprobe wurde entnommen, der Führerschein beschlagnahmt und entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Weyhe/Stuhr

1. Stuhr -Trunkenheitsfahrt

Am Sonntag gegen 00:36 Uhr wurde in Brinkum, Carl-Zeiss-Straße ein Pkw, Honda durch Beamte der Weyher Polizei angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass die 37jährige Fahrerin aus Bremen unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Das Ergebnis eines freiwilligen Atemalkoholtests ergab 0,77 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

2. Stuhr - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Samstag gegen 20:54 Uhr wurde durch eine Streifenbesatzung in Moordeich, Stuhrer Landstraße ein Pkw, Audi, A6 aus Bremen kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass der 23jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der 27jährige Halter befand sich ebenfalls im Fahrzeug und duldete die Fahrt. Gegen beide Personen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

3. Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag gegen 09:25 Uhr kam es in Dreye, Deichverteidigungsweg Einmündung Rieder Straße zu einer Kollision zwischen zwei Radfahrern. Ein 47jähriger Rennradfahrer wollte nach rechts abbiegen und stieß mit einem entgegenkommenden Linksabbieger zusammen. Hierdurch stürzte der Rennradfahrer und verletzte sich leicht. Trotz Aufforderung zu warten, fuhr der andere Fahrradfahrer in Begleitung eines weiteren Radfahrers in Richtung Riede davon. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Radfahrer geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Weyhe unter der Telefonnummer 0421-8066-0 in Verbindung zu setzen.

Sulingen

Polizei Sulingen schnappt Fahrraddiebe - Eigentümer gesucht (Fotos)

Auf Grund intensiver Kontrollmaßnahmen am Wochenende konnte die Polizei Sulingen gleich zwei Fahrraddiebe festnehmen. Die beiden sichergestellten Fahrräder, welche vermutlich in den letzten Tagen im Bereich des Sulinger Ortsgebiets entwendet wurden, konnten bislang jedoch noch keinem Eigentümer zugeordnet werden. Gegen die beiden Beschuldigten wurden Strafverfahren eingeleitet. Beschreibung der Fahrräder: 1. Damenrad, Marke: Timtour, Farbe: schwarz/weiß 2. Herrenrad, Marke: Giant, Typ: Boulder510, Farbe: blau Die Eigentümer der Fahrräder oder Personen, welche Hinweise zu diesen geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Sulingen unter der Telefonnummer 04271 9490 in Verbindung zu setzen.

Syke

Trunkenheit im Verkehr

Ein 23 jähriger Syker befuhr am frühen Sonntagmorgen, den 27.06.2021, mit seinem PKW VW die Straße Am Goldberg in Syke. Eine Funkstreifenwagenbesatzung wollte bei dem Fahrzeugführer und Fahrzeug eine Kontrolle durchführen. Dieser Kontrolle wollte sich der Fahrzeugführer entziehen und fuhr ohne Licht in einen Feldweg. Er stellte kurz darauf das Fahrzeug ab und flüchtete fußläufig weiter. Der Fahrzeugführer konnte dennoch gestellt werden und wurde vorläufig festgenommen. Ein im Anschluss durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrzeugführer unter erheblichen Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet, beweissichernde Maßnahmen durchgeführt, sowie der Führerschein sichergestellt. Es entstand kein Personen- und Sachschaden.

