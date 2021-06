Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Diepholz - Lkw-Unfall und Vollsperrung ---

Diepholz (ots)

Gegen 07.10 Uhr heute Morgen kam es am "Aral"-Kreisverkehr in Diepholz zu einem Auffahrunfall von zwei Lkw-Sattelzügen. Beide fuhren auf der B 51 in Richtung Lemförde. Als der erste Sattelzug am Kreisverkehr B 69 abbremsen und anhalten musste, erkannte der nachfolgende Lkw die Situation zu spät, hatte vermutlich zu geringen Abstand, und fuhr auf den stehenden Sattelzug auf. Der 32-jährige Fahrer blieb unverletzt. Seine Zugmaschine wurde aber so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden musste. Die B 51 musste für die Bergungsabreiten bis Mittag zwischen dem Kreisverkehr St.Hülfe und dem Aral-Kreisverkehr voll gesperrt werden. Die Straßenmeisterei sperrte die Straße und richtete eine weiträumige Umleitung ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell