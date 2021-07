Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Pkw-Fahrer schwer verletzt in Stuhr - Unfall zwischen Pkw und zwei Radfahrern in Weyhe - Dieseldiebstahl in Kirchdorf ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Diebstahl

Bereits am Montag um ca. 23.00 Uhr hat ein Unbekannter vom Gelände der Westfalen-Tankstelle an der Bremer Straße einen E-Scooter entwendet. Der Sachschaden beträgt ca. 350 Euro. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei Twistringen, Tel. 04243 / 970570, zu informieren.

Bassum - Unfall mit zwei Verletzten

Am Donnerstag früh um 8.20 Uhr wollte eine 30-jährige Bassumerin mit ihrem Pkw vom Hafter Weg nach links in den Roßkamp abbiegen und wurde in dem Moment von einem 54-jährigen Bassumer überholt. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich beide Personen verletzten und in ein Krankenhaus gebracht werden mussten. Der Mini Cooper und auch der VW Golf waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 10000 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall

Am Donnerstagnachmittag kam es gegen 15 Uhr in der Varreler Landstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Pkw und einem Motorroller. Ein 85-jähriger Stuhrer befuhr mit seinem Pkw die Varreler Landstraße in Richtung Stuhr-Moordeich. Als er links in den Johann-Eilers-Weg abbiegen wollte, übersah er den entgegenkommenden und bevorrechtigten Rollerfahrer. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der 16-jährige Rollerfahrer leicht verletzt wurde. Der Sachschaden beträgt ca. 4500 Euro.

Stuhr - Verkehrsunfall

In Brinkum-Nord kam es am Donnerstagmittag gegen 14 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger Stuhrer befuhr die Carl-Zeiss-Straße in Richtung Stuhrbaum mit seinem Seat. Aus bislang unbekannter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Der Fahrer wurde schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden beträgt ca. 12000 Euro.

Weyhe - Verkehrsunfall

In der Bremer Straße in Weyhe-Erichshof wurden am Donnerstagabend gegen 17:40 Uhr zwei Radfahrer von einem Pkw erfasst. Ein 19-jähriger Oldenburger beabsichtigte mit seinem Pkw von einem Parkplatz auf die Bremer Straße einzubiegen. Hierbei übersah er die beiden von rechts kommenden jugendlichen Fahrradfahrer. Die beiden Radfahrer wurden vom Pkw erfasst, stürzten und verletzten sich dabei jeweils leicht. Der Sachschaden beträgt ca. 1.700 Euro. Noch während der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass die Rahmennummer bei einem der Fahrräder entfernt worden ist. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrrad aus einer Diebstahlshandlung stammt. Zur weiteren Ermittlung hat die Polizei das Fahrrad sichergestellt.

Kirchdorf - Dieseldiebstahl

Am Donnerstag in der Zeit von 18:30 Uhr bis 21:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter aus einer Scheune in Kirchdorf, Auf dem Brinke, ca. 200 Liter Dieselkraftstoff, eine elektrische Dieselpumpe sowie einen Gartenschlauch. Die unbekannten Täter haben sich anhand der Spuren in unmittelbarer Nähe zum Tatort mit einem Fahrzeug festgefahren, wobei höchstwahrscheinlich die Ölwanne beschädigt wurde. Anschließend entfernten sich die Täter mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 500 Euro. Beobachtungen bitte an die Polizei Sulingen, Tel. 04271/949-0.

