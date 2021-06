Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz:

Am Dienstag, den 29.06.2021, rief ein Anwohner in der Straße Am Butterberg gegen 23.30 Uhr bei der Polizei in Bad Harzburg an, weil er den intensiven Geruch von Marihuana in der Nachbarschaft bemerkt hätte. Der Hinweis führte die Beamten zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. In der Wohnung hielten sich die 27jährige Mieterin der Wohnung und ein 25jähriger sowie ein 37jähriger Besucher auf. Bei der anschließenden Überprüfung der Wohnung stellten die Beamten Drogen in Form von verschiedenen Kügelchen fest. Außerdem wurden Utensilien zum Konsum von Drogen vorgefunden. Es folgte die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell