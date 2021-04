Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Bargeld aus Kassentresor entwendet

Celle (ots)

Am Donnerstag, zwischen 12.00 und 19.45 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter aus dem Kassentresor einer Supermarktkasse beim Einkaufszentrum "An der Hasenbahn" eine vierstellige Bargeldsumme. Auf welche Weise der Schließmechanismus des Tresors überwunden wurde, ist bislang unklar. Eine Kassiererin hatte am Abend das Fehlen des Geldes entdeckt und die Polizei gerufen.

