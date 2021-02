Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahndung zu Smartphone Diebstahl in Brackwede im Sommer 2019

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Die Ermittler des Kriminalkommissariats 15 bitten um Mithilfe bei der Fahndung nach zwei Tatverdächtigen, die bereits am Montag, 03.06.2019 Mobiltelefone aus einem Geschäft in Brackwede entwendeten. Ein Zeuge sagte aus, dass die Diebe in ein wartendes Fluchtauto stiegen.

Gegen 12:50 Uhr betraten zwei junge Männer eine Filiale für Telekommunikationsbedarf an der Hauptstraße, gegenüber der Einmündung der Normannenstraße. Sie interessierten sich für Smartphones, die auf einem Präsentationstisch gesichert ausgestellt lagen.

Als plötzlich ein akustischer Alarm ertönte, verließen die jungen Männer fluchtartig das Geschäft. Ein Mitarbeiter der Filiale nahm kurzzeitig die Verfolgung über die Hauptstraße in Richtung der Berliner Straße auf. Er verlor die Diebe allerdings aus den Augen.

Ein Zeuge, der im Bereich Treppenplatz auf die laufenden Männer aufmerksam wurde, sah, wie sie an der Berliner Straße in einen Pkw zu einem wartenden Fahrer einstiegen. Bei dem silbernen Auto soll es sich um einen Mercedes mit einem "D" für ein Düsseldorfer Kennzeichen handeln.

Bei der Aufnahme des Tatorts teilten Mitarbeiter des Geschäfts mit, dass die Diebe die Sicherheitseinrichtungen durchtrennten und mit drei Apple iPhone Geräten verschwanden.

Die Polizei bittet weiterhin um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 15 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell