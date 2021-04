Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Freudige Gewissheit im Vermisstenfall +++ Mädchen in Frankreich ist definitiv Isabella

Celle (ots)

Die Suche nach der vermissten Isabella aus Celle hat heute in Frankreich ein glückliches Ende gefunden. Eigens angereiste Ermittler der Polizei Celle haben heute Abend festgestellt, dass es sich bei dem in Frankreich angetroffenen Mädchen mit Sicherheit um die seit dem 22.03.201 vermisste Isabella handelt. Eine Rückführung im Beisein des Vaters ist für den morgigen Tag geplant. Die Ermittlungen zur weiteren Aufhellung des Falles dauern an.

