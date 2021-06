Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Versuchter Einbruch in Einzelhandelsgeschäft:

Bislang unbekannte/r Täter versuchte/n in der Zeit von Samstag, den 26.06.2021, 14:30 Uhr, bis zur Feststellung am Montag, den 28.06.2021, um 09:10 Uhr, in ein Geschäft in der Dr.-Heinrich-Jasper-Straße einzubrechen. Das Öffnen der Eingangstür mittels eines Werkzeuges misslang jedoch, so dass die Tür lediglich beschädigt wurde. Allerdings wurde auch das Fehlen zweier Gartenstühle aus der umzäunten und abgeriegelten Außenanlage des Geschäftes festgestellt, die durch die oder den Täter entwendet worden sind.

