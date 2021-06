Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 29.06.2021

Goslar (ots)

Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen Freitag, 25.06.2021, und Samstag 26.06.2021, ist es zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug gekommen, welches auf einem Parkplatz an der Braunschweig Straße in Seesen abgestellt war. Hierbei wurde die Frontscheibe des Fahrzeuges vermutlich mit einem Gegenstand beworfen, so dass die Frontscheibe des Fahrzeuges beschädigt wurde. Wer Hinweise zu der Tat geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Seesen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell