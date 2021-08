Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Betrüger unterwegs

Meppen (ots)

Am Mittwochmittag verschafften sich zwei bislang unbekannte Täter unter einem Vorwand Zutritt zu einem Wohnhaus in der Leharstraße. Die Männer gaben sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und verwickelten die Anwohner in ein Gespräch. Sie gaben an, nach einem vermeintlichen Rohrbruch in der Nachbarschaft, den Wasserdruck prüfen zu wollen. Zu einem ähnlichen Fall kam es am Donnerstagvormittag in der Versener Straße. Auch hier gaben sich zwei unbekannte Männer alles Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Da die Anwohner in beiden Fällen die Männer nicht aus den Augen ließen, entstand kein Schaden. Einer der Männer soll ca. 170-180 cm, der andere etwa 180-190 cm groß gewesen sein. Beide hatten dunkle Haare und trugen eine schwarze Mund-Nasen-Bedeckung. Sie sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt sein und sprachen akzentfreies Deutsch. Eine Person trug eine Arbeitsjacke. Die Polizei warnt ausdrücklich vor derartigen Betrugsmaschen und weist daraufhin, keine fremden Personen in Wohnungen oder Häuser zu lassen. Vertreter der Wasserwerke kündigen sich in vielen Fällen vorher an.

