Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unbekannter versucht 81-Jährige unter Vorhalt eines Messers auszurauben - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Freitag, den 21.05.2021, gegen 20:35 Uhr, klingelte ein bislang unbekannter männlicher Täter an der Wohnungstür einer 81-jährigen Seniorin in der Werftstraße. Nachdem das Opfer die Wohnungstür geöffnet hatte, forderte der Täter unter Vorhalt eines Messers Geld und drängte die 81-Jährige zurück in die Wohnung. Als sie ein Fenster öffnete und um Hilfe rief, flüchtete der Täter ohne Diebesgut. Eine Zeugin konnte beobachten, wie zur Tatzeit eine männliche Person aus dem Mehrfamilienhaus in die Lessingstraße, in Richtung der dort ansässigen Wohnungsverwaltung, rannte. Die flüchtende Person konnte von der Zeugin wie folgt beschrieben werden: - männlich - 20 bis 30 Jahre alt - sehr dünn - mittelgroß - Bekleidung: hellgraues Kapuzenshirt, die Kapuze aufgesetzt Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell