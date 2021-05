Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 28.05.-30.05.2021

Wilhelmshaven (ots)

Pkw-Diebstahl etc.pp. In der Zeit von Freitagvormittag auf Samstagmorgen wurde in der Marktstraße ein Pkw mitsamt Fahrzeugschlüssel entwendet. Die Fahndung nach dem Pkw verlief zunächst erfolglos. Am Samstagvormittag gegen 11:00 Uhr meldeten dann Zeugen eines Hotels in der Marktstraße, dass man den Pkw auf dem dortigen Parkplatz gesichtet habe. Im Pkw saßen drei männliche Jugendliche im Alter von 14, 15 und 17 Jahren sowie ein 12-jähriger Junge. Dabei wurde der Pkw auf dem Parkplatz von den beiden älteren Jugendlichen abwechselnd gefahren, u.a. wurde dabei eine Mauer beschädigt. Auch am Fahrzeug entstanden Schäden. Beim Eintreffen der Polizei konnten zwei Jugendliche und der Junge angetroffen werden. Der 17-jährige Jugendliche flüchtete zu Fuß, konnte aber im Rahmen der Sofortverfolgung gestellt werden. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Pkw-Diebstahls, des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Samstagmorgen, gegen 02:40 Uhr wurde in der Klinkerstraße ein 32-jähriger Fahrzeugführer durch die Polizei kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass dieser keine Fahrerlaubnis besaß. Containerbrand Am Samstagabend, gegen 21.55 Uhr gerieten zwei Altkleidercontainer in der Lessingstraße aus unbekannter Ursache in Brand und wurden massiv beschädigt. Die Feuerwehr löschte sie ab. Betrunkene Personen auf der Fahrbahn Am Samstagnachmittag, gegen 16:50 Uhr wurden in der Börsenstraße zwei betrunkene Männer im Alter von 22- u. 20 Jahren gemeldet, die mitten auf der Fahrbahn herumtorkelten. Beim Eintreffen der Polizei verhielten sie sich vollkommen unkooperativ und wollten einem Platzverweis nicht nachkommen. Sie wurden daher mitgenommen und verbrachten die Nacht zur Ausnüchterung im Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell